Polizeiinspektion Heidekreis / Pressemitteilung PI Heidekreis ...

Soltau Alkohol am Steuer I Seine Geburtstagsfeier wird einem ausländischen Pkw-Fahrer noch länger in Erinnerung bleiben, denn an diesem Tag büßt er seine Fahrerlaubnis ein. Am Samstagmorgen wird er auf der Lüneburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er Schlangenlinien fahrend im öffentlichen Verkehr aufgefallen ist. Der junge Mann reagiert nicht einmal mehr auf Zeichen zum Anhalten der Polizeibeamten. Bei günstiger Gelegenheit kann er gestoppt und seine Fahrt unterbrochen werden. Ein Alkoholtest ergibt den Wert von 2,21 Promille. Neben der Sicherstellung seines Führerscheins und der Zahlung einer Sicherheitsleistung von 1.000,- EUR, wird gegen den jungen Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Anschluss wird er entlassen und in die Obhut seines Vaters übergeben. Alkohol am Steuer II Bei einer Verkehrskontrolle in der Wilhelmstraße kann bei einem 24-jährigen, männlichen Pkw-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig absolvierter Test ergibt den Wert von 1,87 Promille. Auf seine Fahrerlaubnis wird er zukünftig verzichten müssen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer wird eingeleitet. Raser Mit maßlos überhöhter Geschwindigkeit rast ein 18-jähriger Soltauer als Fahranfänger in der Nacht zum Sonntag durch die Ortschaften Soltau, Harber und Alvern. Spitzengeschwindigkeiten von 140 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften können dem jungen Mann nachgewiesen werden. Den Streckenabschnitt an der Anschlussstelle zur BAB 7, Soltau-Ost, passiert er mit bis zu 160 km/h. Alkohol oder Drogen hatte der junge Mann nicht zu sich genommen. Eine Erklärung für diese rücksichtslose Fahrweise hat er nicht. Dem jungen Mann droht nunmehr ein hohes Bußgeld und eine Fahrerlaubnissperre.

Brand einer Mülltonne In den Abendstunden des 1. September gerät ein Papiercontainer im Hinterhof eines Hauses in der Quergasse in Brand. Die Umstände des Brandes deuten auf eine Brandstiftung am Container hin. Die Feuerwehr kann den Brand frühzeitig löschen, so dass Schlimmeres verhindert wird. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Schneverdingen Drogen im Rucksack Einer Polizeistreife fällt am Samstagabend ein Fahrradfahrer auf, der in der Straße Am Holzfeld ohne Licht mit seinem Fahrrad unterwegs ist. Als die Beamten diesen auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen wollen, flieht der Radfahrer. Der eingefriedete Hinterhof eines Hauses, den er als Fluchtweg wählt, wird ihm jedoch zum Verhängnis, so dass die Beamten den Radfahrer zur Rede stellen können. Bei der Überprüfung seiner Identität können neben seiner Alkoholbeeinflussung noch ein verbotenes Klappmesser und über 20 g Kokain, die er im Rucksack bei sich führt, festgestellt werden. Die Gegenstände werden sichergestellt. Dem 21-Jährigen drohen empfindliche Strafen in Bußgeld- und Strafverfahren.

Bad Fallingbostel Autobahn und Boot Am Samstag, gegen 07:25 Uhr, befährt ein PKW mit einem Bootstrailer und einem aufgeladenen Motorboot die A 7 in RF Hamburg. Zwischen dem AK Walsrode und der AS Bad Fallingbostel löst sich der Bootstrailer von der Anhängerkupplung und streift im Baustellenbereich leicht an den rechten Schutzplanken entlang und bleibt hier leicht beschädigt stehen. Es entstehen durch Glück keine Fremdschäden. Abschleppdienst für Trailer mit Boot geordert.

Unfall mit Krad Am Samstag, gegen 10:10 Uhr, fährt zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Schwarmstedt in Richtung Hamburg ein Kradfahrer mit Sozius auf einen im stockenden Verkehr abbremsenden PKW auf. Die beiden Kradfahrer stürzen im Anschluss. Zur Versorgung der Kradfahrer landet der Rettungshubschrauber und zwei RTW sind im Einsatz. Durch Glück wird lediglich der Sozius leicht verletzt und kommt ins Krankenhaus nach Hannover. Es kommt es zu einer erheblichen Staubildung im rückwärtigen Baustellenbereich. Die beiden anfahrenden Streifenwagen haben erhebliche Probleme die Unfallstelle zu erreichen. In diesem Zusammenhang wird daher nochmals eindringlich auf die Bildung einer Rettungsgasse auch im Baustellenbereich hingewiesen.

