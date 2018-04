Polizeiinspektion Heidekreis / Schneverdingen: Festnahme: Mann ...

Schneverdingen: Festnahme: Mann droht Haus anzustecken

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.04.2018 Nr. 2

03.04 / Festnahme: Mann droht Haus anzustecken

Schneverdingen: Am Dienstagabend kam es an der Straße Seekamp in Schneverdingen zu einer Bedrohungslage, bei der ein 41jähriger Schneverdinger ankündigte, eine Doppelhaushälfte in Brand zu setzen. Der bereits Ende März wegen häuslicher Gewalt aus dem Haus weggewiesene Täter schloss sich bei Eintreffen der Polizei - bewaffnet mit einer Axt - im unbeleuchteten Keller ein. Da er auf Ansprache nicht reagierte, öffneten Polizisten die Tür und überwältigten den alkoholisierten Mann. Anschließend brachten sie ihn in die Gewahrsamszelle nach Soltau. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, leiteten ein Strafverfahren ein und führten ihn einem Richter vor. Das Ergebnis der Vorführung steht noch aus.

