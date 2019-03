Polizeiinspektion Heidekreis / Schneverdingen: Tresor entwendet

Schneverdingen: Tresor entwendet

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.03.2019 Nr. 2

21.03 / Tresor entwendet

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag in einen Betrieb an der Straße Am Vogelsang in Schneverdingen ein und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

