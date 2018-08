Polizeiinspektion Heidekreis / Schwarmstedt - Flächenbrand löst ...

Schwarmstedt - Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus / Bad Fallingbostel - Elf Fahrzeuge zerkratzt / Munster - Frontal gegen Baum / Bad Fallingbostel - 7-Jähriger angefahren

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.08.2018 Nr. 1

18.08 / Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus Schwarmstedt: Eine rund 18000 Quadratmeter große, zur landwirtschaftlichen Futter-Produktion genutzte Wiese geriet am Samstag in den Mittagsstunden am südlichen Stadtrand von Schwarmstedt in Brand. Ein aufmerksamer Anwohner hatte Rauchgeruch wahrgenommen und kurz darauf das Feuer auf der Wiese hinter seinem Grundstück entdeckt. Während sich die Flammen seinem Haus immer weiter näherten, gelang es den Feuerwehren aus Schwarmstedt, Bothmer und Gilten das Feuer im entscheidenden Moment unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf das Wohngebiet zu verhindern. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, da die eingesetzten Beamten bei ihrer Spurensuche Feuerwerkskörper in der Nähe des Brandortes auffanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt (Tel.: 05071511490) entgegen.

18.08 / Elf Fahrzeuge zerkratzt Bad Fallingbostel: Bisher unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Goethering in Bad Fallingbostel elf geparkte Fahrzeuge und verursachten so einen Schaden von insgesamt rund 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Bad Fallingbostel unter Tel. 05162/9720.

18.08 / Frontal gegen Baum Munster: Aus bisher unbekannter Ursache kam in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Bundesstraße 71 zwischen Oerrel und dem Lintzeler Kreuz bei Munster ein Lkw mit rund 7,5 Tonnen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 37-jährige Fahrzeugführer aus Uelzen verletzte sich bei dem Aufprall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf rund 20000 Euro geschätzt.

17.08 / 7-Jähriger angefahren Bad Fallingbostel: Ein 7-Jähriger wurde am Freitagmittag in der Michelsenstraße in Bad Fallingbostel mit seinem Fahrrad von einem Pkw erfasst, weil er nicht auf das Grünlicht der Fußgängerampel gewartet hatte. Der Schüler überquerte mit seinem Rad die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die 46-jährige Skoda-Fahrerin aus Neuenkirchen konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern und brachte den Jungen auf seinem Fahrrad zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der 7-Jährige glücklicherweise nur leicht und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizeiinspektion Heidekreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59460 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59460.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis Einsatzleitstelle Telefon: 05191/9380-215