Polizeiinspektion Heidekreis / Schwarmstedt: Trickdiebe heben ...

Schwarmstedt: Trickdiebe heben Geld ab; Bad Fallingbostel: Kupferkabel entwendet; Walsrode: Ausstellung geplündert; Bothmer: Reifen zerstochen

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.09.2018 Nr. 1

15.09 / Trickdiebe heben Geld ab

Schwarmstedt: Am Samstag, gegen 11.05 Uhr wurde eine Schwarmstedterin auf dem Lidl-Parkplatz am Mönkeberg Opfer von Trickdieben. Ein älterer Herr verwickelte sie in ein Gespräch, während ein anderer die EC- und Masterkarte aus der Handtasche entwendete, die auf dem Beifahrersitz ihres Autos lag. Die Täter hoben anschließend 2.000 Euro vom Konto ab.

17.09 / Kupferkabel entwendet

Bad Fallingbostel: Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte von einem Betriebsgelände am Bockhorner Weg Kupferkabel im Wert von über 3.000 Euro.

18.09 / Ausstellung geplündert

Walsrode: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag diverse Ausstellungstücke der Firma Gardena, die auf mehreren Ausstellungspavillons um ein Hotel an der Gottlieb-Daimler-Straße verteilt waren. Die Gartengeräte haben einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

17.09 / Reifen zerstochen

Bothmer: Unbekannte zerstachen in der Nacht von Sonntag auf Montag die Vorderreifen eines silberfarbenen VW Golf, der auf dem Parkplatz am Bürgerpark abgestellt war. Schaden: 130 Euro

