Polizeiinspektion Heidekreis / Schwarmstedt: Versuchter Einbruch ...

Schwarmstedt: Versuchter Einbruch in Autohaus; Schneverdingen: Lkw-Fahrer übersieht 13-Jährige

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.08.2018 Nr. 1

22.08 / Versuchter Einbruch in Autohaus

Schwarmstedt: Unbekannte versuchten in den vergangenen Wochen zwei Mal in ein Autohaus an der Neustädter Straße in Schwarmstedt einzudringen. Dazu setzten sie in der ersten Augusthälfte und in der Nacht zu Dienstag Hebel an mehreren Fenstern an - das Aufbrechen gelang allerdings nicht. Aus unbekannten Gründen ließen sie von der weiteren Tatausführung ab. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

21.08 / Lkw-Fahrer übersieht 13-Jährige

Schneverdingen: Der 49jährige Fahrer eines Sattelzugs übersah am Dienstagmorgen ein 13jähriges Mädchen auf seinem Fahrrad, als er von der Oststraße auf die übergeordnete Harburger Straße (L171) einbiegen wollte. Das Kind, das den für Fahrradfahrer freigegebenen Gehweg in nördlicher Richtung befuhr, verletzte sich bei der Kollision leicht. An den Fahrzeugen entstand kaum Sachschaden.

