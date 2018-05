Polizeiinspektion Heidekreis / Soltau: 8. Motorrad-Aktionstag ...

Soltau: 8. Motorrad-Aktionstag der Polizei

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.05.2018 Nr. 2

08.05 / 8. Motorrad-Aktionstag der Polizei

Soltau: Auch in diesem Jahr ließen es sich viele Motorradfahrer nicht nehmen und besuchten am vergangenen Samstag bei bestem Wetter den diesjährigen Motorrad-Aktionstag auf dem Eventgelände des Heide-Park-Resort. Insgesamt war es die achte Veranstaltung dieser Art, bei der sich Biker in entspannter Atmosphäre ein Bild über ihre Fahrkünste und -fertigkeiten machen konnten. Die Fahrtrainer der Fahrschulen Brunkhorst aus Soltau und Neumann aus Munster hatten in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Heidekreis die Strecke aufgeteilt und verschiedene Übungen vorbereitet. Über 100 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, unter Anleitung, in kleinen Gruppen verschiedene Slalom-, Gleichgewichts- und Fahrübungen zu fahren und sich folgenlos von der Polizei "blitzen" zu lassen. Die "Radar-Fotos" konnte sich jeder, der wollte, per Email nach Hause schicken lassen. Das Interesse an Gutscheinen für ganztägige Fahrsicherheits-Trainings war groß. Auch in diesem Jahr stellte der Landkreis Heidekreis ein Kontingent an Trainings-Gutscheinen kostenlos zur Verfügung.

Auch die 80 neongelben Sicherheits-Warnwesten vom Deutschen Verkehrssicherheits-Rat (DVR) waren innerhalb kürzester Zeit kostenlos an interessierte Bikerinnen und Biker ausgegeben worden. Diese Westen tragen dazu bei, dass auch die Biker für PKW- Fahrer sichtbarer werden.

Zwei Rettungssanitäter von der Kradstaffel der Johanniter-Unfallhilfe demonstrierten und übten mit den Teilnehmenden Sofortmaßnahmen speziell für verunglückte Motorradfahrer.

Ein Highlight war der "Schräglagen-Trainer", ein mit Seitenauslegern ausgerüstetes Motorrad, mit dem man die Seitenneigung bei Kurvenfahrten trainieren konnte. Das Interesse hier einmal gefahrlos die richtigen Kurvenfahrtechniken zu üben war bis zum Ende sehr groß.

Ebenso überzeugend war die mehrfache Vorführung einer sogenannten Airbagweste. Solche Westen, die im Notfall im Bruchteil einer Sekunde die Luftkammern mit Druckluft füllen, können, wie Fahrlehrer Michael Neumann erläuterte, Verletzungsfolgen bei Unfällen vermindern. Ein weiteres Topthema an diesem Nachmittag war der "Tote Winkel". Er wurde intensiv, sowohl aus Sicht eines Motorradfahrers, eines Pkw-Fahrers und eines Lkw-Fahrers dargestellt.

Der Erlös aus dem Getränke- und Kuchenangebot geht als Spende an eine gemeinnützige Einrichtung.

