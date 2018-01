Polizeiinspektion Heidekreis / Soltau - Drei Automatenaufbrüche ...

Soltau - Drei Automatenaufbrüche in den vergangenen zwei Nächten

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis vom 31.01.2018 Nr. 1

30.01. / Drei Automatenaufbrüche in den vergangenen zwei Nächten

Soltau: In den vergangenen Nächten kam es zu drei Automatenaufbrüchen im Stadtgebiet von Soltau. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen die Täter mehrere Münzautomaten von Staubsaugern einer Waschanlage auf. In der darauffolgenden Nacht, von Montag auf Dienstag, fielen ihnen in der gleichen Waschanlage zwei Münzautomaten von Waschboxen, sowie der Münzautomat der Bahnhofstoilette zum Opfer. Die Schadenshöhe und die Summe des erbeuteten Münzgelds konnten bisher nicht näher bestimmt werden.

