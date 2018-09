Polizeiinspektion Heidekreis / Soltau: Kinder setzen Unterholz ...

Soltau: Kinder setzen Unterholz in Brand; Soltau: Scheiben beschmiert; Schneverdingen: Motorrad rutscht in Bauarbeiter

03.09 / Kinder setzen Unterholz in Brand

Soltau: Kinder sorgten am Montagnachmittag an der Straße Weidedamm in Höhe der Bahnunterführung für einen Feuerwehreinsatz. Die beiden 12-Jährigen hatte sich aus einem handelsüblichen Tennisball und Alufolie eine "Rauchbombe" gebaut und entzündeten diese im Unterholz des Bahndammes. Das Unterholz brannte auf etwa zehn Quadratmetern und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Polizeibeamte übergaben die Kinder an die Erziehungsberechtigten und leiteten ein Strafverfahren ein.

03.09 / Scheiben beschmiert

Soltau: Am vergangenen Wochenende beschmierten Unbekannte diverse Scheiben der Oberschule an der Winsener Straße mit weißer Farbe. Dabei wurden mehrfach die Abkürzungen "HSV" und in einem Fall "ACAB" aufgesprüht. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

03.09 / Motorrad rutscht in Bauarbeiter

Schneverdingen: Am frühen Montagabend, gegen 18 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Wesseloh und Insel zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach jetzigem Ermittlungsstand erkannte ein 56-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Rotenburg ein am Straßenrand stehendes Baufahrzeug mit Anhänger zu spät. Der Kradfahrer führte eine Notbremsung durch und stürzte. Das Motorrad rutschte über die Laderampe in den Anhänger und verletzte dabei drei auf dem Anhänger arbeitenden Bauarbeiter, einen von ihnen schwer. Der ebenfalls schwer verletzte Motorradfahrer und der Bauarbeiter wurden nach notärztlicher Behandlung vor Ort ins Klinikum Rotenburg transportiert. Die Kreisstraße war für etwa eine Stunde vollgesperrt.

