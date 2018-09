Polizeiinspektion Heidekreis / Soltau: Tot aufgefundener ...

Soltau: Tot aufgefundener Lkw-Fahrer - Unfallgeschehen

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.09.2018 Nr. 2

17.09 / Tot aufgefundener Lkw-Fahrer - Unfallgeschehen ursächlich

Soltau: Bei dem am Sonntagnachmittag, 02. September 2018 in der Kabine seines Lkws leblos aufgefundenen polnischen Fahrer geht die Polizei von einem Unfallgeschehen als Todesursache aus. "Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist von einem Sturzgeschehen des 40-Jährigen unter erheblichem Alkoholeinfluss auszugehen", so ein Polizeisprecher. Aufgrund der zunächst unklaren Gesamtsituation erfolgte am Sitz der Rechtsmedizin Hamburg eine Obduktion des Leichnams. Neben anderen Maßnahmen untersuchten Kriminaltechniker den Fundort, suchten Polizeibeamte das Gelände ab und führten Ermittler Zeugenbefragungen durch. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen konnten nicht erlangt werden.

