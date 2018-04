Polizeiinspektion Heidekreis / Soltau: /Verkehrsunfallflucht/ ...

Soltau: /Verkehrsunfallflucht/ Neuenkirchen: /PKW unter Drogeneinfluss (Kokain) geführt/ /PKW unter Drogeneinfluss (Cannabis) geführt/ Munster /Widerstand gegen Polizeibeamte/

Polizei Heidekreis - Verkehrsunfallflucht

"Polizei sucht Zeugen und Geschädigten zu einer Unfallflucht"

Soltau, am Samstag, den 31.03.2018, gegen 11.15 Uhr, kam es in der Nähe des ALDI-Marktes in der Böhmheide zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte die 52-jährige Fahrerin eines Audi den Spiegel eines parkenden PKW in der Charlottenstraße. Ohne anzuhalten oder sich das Kennzeichen des beschädigten PKW zu merken entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt vom Unfallort. Sie erschien erst 40 Minuten später bei der Polizei, um den Verkehrsunfall nachträglich anzuzeigen. Der beschädigte PKW war später nicht mehr am Unfallort geparkt. Zum PKW ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen PKW mit beschädigtem linken Seitenspiegel handelt. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. Die Polizei bittet den Eigentümer des beschädigten Kraftfahrzeuges und mögliche Zeuge, sich bei der Polizeiinspektion Heidekreis in Soltau zu melden, 05191-93800"

PKW unter Drogeneinfluss (Kokain) geführt.

Neuenkrichen, am Samstag gegen 16:10 Uhr wird der Fahrzeugführer eines PKW überprüft. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers werden Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hinweisen, festgestellt. Ein anschießender Urintest reagiert positiv auf die Beeinflussung durch Kokain. Der Fahrzeugführer gibt an, dass er Kokain konsumiert habe. Eine Blutentnahme wird angeordnet. Entsprechende Strafanzeigen werden eingeleitet.

PKW unter Drogeneinfluss (Cannabis) geführt.

Neuenkrichen, während einer Streifenfahrt fällt in der Delmsener Dorfstraße am Sonntag gegen 01:20 Uhr ein PKW auf. Das Fahrzeug fährt vor einer Verkehrsinsel auf die linke Fahrspur und umfährt dadurch die Verkehrsinsel im Gegenverkehr. Anschließend biegt das Fahrzeug ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen ab. Bei der anschließenden Überprüfung stellen die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss (Cannabis) steht. Ein Drogentest verläuft positiv. Zur Beweissicherung wird eine eine Blutprobe entnommen. Der Betroffene räumte ein, dass er einen Joint geraucht habe. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Drogen (THC) wurde eingeleitet.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Munster, am Sonntagmorgen soll nach vorangegangener Verunreinigung eines MFH-Treppenhauses durch Urin der Verursacher aufgrund seines alkoholbedingt hilflosen Zustandes in Schutzgewahrsam genommen werden. Dagegen wehrt sich der Mann körperlich aktiv und muss mittels einfacher körperlicher Gewalt dem Gewahrsam zugeführt werden. Hierbei beleidigt er die eingesetzten Beamten mehrmals. Die Beleidigungen führt er während seines Aufenthaltes in der Gewahrsamszelle fort. Nachdem sich der alkoholisierte Mann beruhigt hatte und ausgenüchtert war wurde er am späten Nachmittag aus dem Gewahrsam entlassen.

