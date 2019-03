Polizeiinspektion Heidekreis / Verkehrsunfall auf der A7 Höhe ...

Verkehrsunfall auf der A7 Höhe Westenholz mit vier Schwerverletzten

Walsrode - Am Freitagnachmittag, dem 22.03.2019, kam es auf der A 7, Rtg. Hamburg, kurz vor der Anschlussstelle Westenholz, auf dem linken Fahrstreifen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der Verkehr staute sich aufgrund eines vorangegangenen Unfalls bis zum Stillstand. Ein Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät, fuhr auf einen stehenden Pkw auf und schob diesen noch auf den davor stehenden Pkw. Gleich darauf fuhr ein weiter Pkw in die Unfallstelle. Insgesamt vier der Insassen in den beiden aufgefahrenen Pkw wurden leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt.

