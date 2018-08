Polizeiinspektion Heidekreis / Walsrode: Farbschmierereien; ...

Walsrode: Farbschmierereien; Schneverdingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.08.2018 Nr. 1

12.08 / Farbschmierereien

Walsrode: Unbekannte beschmierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Hauswände des Amtsgerichts Walsrode mit dem Wort "Resho" und zwei seitenverkehrten Hakenkreuzen. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

13.08 / Motorradfahrer schwer verletzt

Schneverdingen: Am Montag, gegen 17.00 Uhr kam es auf der K 33, zwischen Wolterdingen und Schneverdingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 31jährige Schneverdinger überholte eine Fahrzeugschlange, die aufgrund eines vorausfahrenden Traktors langsam fuhr. Dabei kollidierte er mit einem Pkw, der aus der Fahrzeugschlange heraus nach links in die Straße Auf dem Spann abbog. Dazu setzte der 83jährige Fahrer rechtzeitig den Blinker, übersah aber den überholenden Kradfahrer. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt, seine 81jährige Beifahrerin verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro. Die K33 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme bis 20.15 Uhr gesperrt werden.

