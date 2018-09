Polizeiinspektion Heidekreis / Walsrode: Festnahme nach Raub; ...

Walsrode: Festnahme nach Raub; Walsrode: Anhängeraufsatz entwendet; Soltau: Automat geknackt; Soltau: Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.09.2018 Nr. 1

05.09 / Festnahme nach Raub

Walsrode: Polizeibeamte nahmen am frühen Mittwochabend nach einem Raub in Walsrode zwei Tatverdächtige fest. Die beiden 17 und 18-Jährigen hatten ein 12jähriges männliches Opfer auf das Gelände der BBS-Sporthalle an der Ostdeutschen Allee gelockt, um dort ohne Ankündigung auf den Walsroder einzuschlagen, einzutreten und ihm Handy, Bargeld sowie sein Basecap zu entreißen. Einem 14-Jährigen, der das Opfer begleitete, entrissen sie einen Bluetooth-Lautsprecher. Polizisten nahmen die beiden Täter fest. Bei der Festnahme trat einer der Täter einen Beamten und versuchte zu fliehen. In der Folge leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand, wodurch zwei Beamte leicht verletzt wurden. Beide Täter standen unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschaftlichen Raubes, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die polizeibekannten Täter verbrachten die Nacht im Zentralgewahrsam in Soltau. Die Staatsanwaltschaft befindet darüber, ob sie einem Haftrichter vorgeführt werden.

05.09 / Anhängeraufsatz entwendet

Walsrode: In der Zeit zwischen Dienstag, 19.00 Uhr und Mittwoch, 16.00 Uhr entwendeten Unbekannte den Gitteraufsatz eines Anhängers, der auf einem Grundstück an der Straße Meirehmer Berg abgestellt war. Der Schaden beträgt in etwa 800 Euro.

05.09 / Automat geknackt

Soltau: Unbekannte öffneten in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam den Staubsaugerautomaten einer Autowaschanlage an der Celler Straße und entwendeten das Kleingeld in Höhe von etwa 6,50 Euro.

03.09 / Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Soltau: Ein Fahrradfahrer prallte am Montag, gegen 11.20 Uhr gegen einen geparkten, silberfarbenen Pkw der Marke Renault und fuhr anschließend weiter. Der Unfall ereignete sich auf dem REWE/Tedi-Markt-Parkplatz in Soltau. Am Pkw wurde der linker Kotflügel und Außenspiegel beschädigt. Der Fahrradfahrer ist männlich, etwa 45 Jahre alt, hatte kurzes Haar und setzte seinen Weg in Richtung Feldstraße fort. Zeugen des Vorfalls sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

