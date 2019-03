Polizeiinspektion Heidekreis / Walsrode / Garbsen / Hannover: ...

Walsrode / Garbsen / Hannover: "Räderwerk": Ermittlungsgruppe der Polizei Heidekreis durchsucht in Garbsen und Hannover

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.03.2019 Nr. 2

26.03 / "Räderwerk": Ermittlungsgruppe der Polizei Heidekreis durchsucht in Garbsen und Hannover

Walsrode / Garbsen / Hannover: Die Polizei des Heidekreises durchsuchte auf Grundlage von Durchsuchungsbeschlüssen am Dienstagvormittag eine Wohnung in Garbsen und eine weitere in Hannover. Unterstützt wurden die Beamten der Ermittlungsgruppe "Bergstraße", die sich intensiv um das Geschehen in Walsrode vom 14. Januar 2019 befasst, von der Bereitschaftspolizei und von Beamten der örtlich zuständigen Dienststelle in Garbsen.

Rückblick: In einem im Umbau befindlichen Lokal an der Bergstraße in Walsrode kam es seinerzeit zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Fahrzeuge fuhren vor das Gebäude, Personen stiegen aus und begaben in sich überfallartig in die Räumlichkeit. In dem Lokal befanden sich mehrere Personen, die Renovierungsarbeiten durchführten und massiv von den Eindringlingen angegriffen wurden. Dabei setzten die Männer Reizgas sowie Hieb- und Schlagwaffen ein. Ein 24Jähriger wurde schwer verletzt, zwei weitere Männer leicht. Im Anschluss flüchteten die Täter in ihren Fahrzeugen. Eines der Fahrzeuge konnte von der Polizei gestellt und die vier Insassen festgenommen werden. Die 20 bis 26-Jährigen wurden dem Polizeigewahrsam in Soltau zugeführt. Die Opfer wurden in einem Krankenhaus versorgt. Zwei der Festgenommenen kamen in Untersuchungshaft, einer wurde zwischenzeitlich wieder entlassen.

Am gestrigen Dienstag kam es in dem Ermittlungskomplex nun zu Durchsuchungen beim Haupttäter und einem Mittäter. Ob etwas Entscheidendes gefunden wurden, dazu wollte sich die Polizei nicht äußern und begründete dies damit, die laufenden Ermittlungen nicht gefährden zu wollen.

"Räderwerk" steht für einen Zusammenschluss verschiedenster Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen konsequent vorzugehen. Die Kooperationspartner sind der Meinung, diesem Phänomen, das unter anderem durch Ablehnung bestehender Normen und Gesetze sowie kriminelles Verhalten gekennzeichnet ist, offen und entschlossen bei niedriger Einschreitschwelle entgegenzutreten.

