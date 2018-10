Polizeiinspektion Heidekreis / Walsrode: Scheiben eingeschlagen ...

Walsrode: Scheiben eingeschlagen und Wände beschmiert

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.10.2018 Nr. 1

22.10 / Scheiben eingeschlagen und Wände beschmiert

Walsrode: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in leere Gebäude der ehemaligen Handelsgenossenschaft in Walsrode, An der Gänseweide ein und zerstörten einige Scheiben des Siloturms. Außerdem beschmierten sie die Wände im Außenbereich mit Farbe. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeiinspektion Heidekreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59460 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59460.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis Pressestelle Olaf Rothardt Telefon: 05191 9380-104 E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de