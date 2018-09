Polizeiinspektion Heidekreis / Walsrode: Unfall mit fünf Verletzten

Walsrode: Unfall mit fünf Verletzten

Heidekreis - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.09.2018 Nr. 2

18.09 / Unfall mit fünf Verletzten

Walsrode: Auf der Quintusstraße in Walsrode kam es am Dienstag, gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und fünf Verletzten. Ein 75-Jähriger fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 24-Jährigen auf. Der Unfallverursacher und sein Gegner verletzten sich leicht, die Beifahrerin des 75-Jährigen schwer und zwei weitere seiner Mitfahrer ebenfalls leicht. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

