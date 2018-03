Polizeiinspektion Hildesheim / 5 Kennzeichen gestohlen

5 Kennzeichen gestohlen

Hildesheim - kri.Fünf Kennzeichen wurden von Freitag auf Samstag im Stadtgebiet Hildesheim entwendet.

In der Straße Hohnsen wurden drei Kennzeichen abgebaut. In der Tilsiter Straße und in der Annenstraße kam es jeweils zu einem Diebstahl. Die unbekannten Täter nahmen bei den Taten je ein Kennzeichen als Beute. Es waren die Fahrzeugmarken BMW, Opel, Land Rover, VW und Fiat betroffen. Unter den fünf Kennzeichen waren drei mit Hildesheimer-, ein Kennzeichen mit Lüneburger- und ein Kennzeichen mit Hannoveraner- Zulassung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Pressestelle Kristin Schuster Telefon: 05121/939104 E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/