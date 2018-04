Polizeiinspektion Hildesheim / Alfeld 2 Leichtverletzte bei ...

Alfeld 2 Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hildesheim - Alfeld Zu einem Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten kam es am Samstagabend, 28.04.2018, gegen 19.30 Uhr, in 31061 Alfeld, Göttinger Straße. Eine 36-jährige Alfelderin beabsichtigte mit ihrem PKW die Fahrbahn in Höhe der HEM-Tankstelle, vom Parkplatz der Sparkasse kommend, zu überqueren. Dabei beachtete sie nicht einen 16-jährigen Delligser, der mit seinem Leichtkraftrad die Göttinger Straße, aus Rtg. Schlehbergring kommend, befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 16-jährige, sowie seine 14-jährige Mitfahrerin, leicht verletzt wurden. Beide wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Alfelder Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4.000 Euro./tsc

