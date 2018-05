Polizeiinspektion Hildesheim / Alfeld Abgelenkt und Geld entwendet

Alfeld Abgelenkt und Geld entwendet

Hildesheim - Alfeld Zu einem Gelddiebstahl kam es am Freitagnachmittag, 25.05.2018, gegen 14.20 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Leinstraße in Alfeld. Während die alleinige Mitarbeiterin des Geschäftes durch einen offensichtlich zweiten Täter in ein Verkaufsgespräch verwickelt wurde, nutzte ein bislang unbekannter männlicher Täter die Gelegenheit und entwendete aus der Kasse einen noch nicht genau bestimmten Geldbetrag. Dieser Täter wird wie folgt beschrieben: schlank, ca. 185 cm groß, ca. 40 Jahre alt, bekleidet mit einem blauen Hemd, Jeans und einer dunklen Schirmmütze. Der Mann sprach nur gebrochen Deutsch. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei Alfeld unter Tel. 05181/91160./tsc

