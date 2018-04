Polizeiinspektion Hildesheim / Alfeld Kleinkraftrad entwendet

Alfeld Kleinkraftrad entwendet

Hildesheim - Alfeld/Sibbesse In der Nacht von Donnerstag, 26.04.2018 auf Freitag 27.04.2018 wurde in 31079 Sibbesse ein silbernes Kleinkraftrad der Marke Peugeot von einem Grundstück in der Bahnhofsallee entwendet. Das KKR hat das Versicherungskennzeichen DDO 865. Geschädigt ist ein 31-jähriger Sibbesser. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

