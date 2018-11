Polizeiinspektion Hildesheim / Alfeld: Pkw verkratzt, Zeugen gesucht

Alfeld: Pkw verkratzt, Zeugen gesucht

Hildesheim - Alfeld(hoe) In der Zeit von Donnerstag, 01.11.2018, 19.30 Uhr, bis Freitag, 02.11.2018, 11:30 Uhr, hat eine 62-jährige Alfelderin ihren Pkw Opel Zafira in der Straße "Stiegkamp" in Alfeld abgestellt. Als die Alfelderin ihren Pkw wieder in Betrieb nimmt stellt sie fest, dass ein unbekannter Täter den Lack an der Beifahrerseite zerkratzt hat. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem PK Alfeld unter 05181/91160 in verbindung zu setzen.

