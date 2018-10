Polizeiinspektion Hildesheim / Alfeld Sachbeschädigung an PKW

Alfeld Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim - Alfeld In der Nacht von Freitag, 26.10.2018 auf Samstag, 27.10.2018, wurde in 31061 Alfeld, Karl-Krösche-Straße, ein roter PKW Seat Leon einer 51-jährigen Alfelderin beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hat, vermutlich mit einem harten Gegenstand, gegen die Dachkante an der rechten Fahrzeugseite des auf einem Einstellplatz abgestellten PKW geschlagen. Dadurch ist eine Eindellung und ein Lackschaden in Höhe von ca. 800,- Euro an dem Fahrzeug entstanden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel: 05181/91160, zu wenden./tsc

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim

Telefon: 05181/9116-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/