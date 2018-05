Polizeiinspektion Hildesheim / Alfeld/Sack Tätliche ...

Alfeld/Sack Tätliche Auseinandersetzung nach Fußballspiel

Hildesheim - Alfeld(hoe) Am Samstag, 05.05.2018, gegen 18:15 Uhr, kam es nach einem Fußballspiel auf dem Sportplatz in Alfeld, OT Sack, zu einem Streit, der in einer tätlichen Auseinandersetzung ausuferte. Beteiligt waren 3 Alfelderinnen (19 Jahre, 27 Jahre und 27 Jahre). Die Geschädigten kommen aus Elze (männl. 46 Jahre) und Alfeld (weiblich 51 Jahre). Beide wurden leicht verletzt.

