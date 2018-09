Polizeiinspektion Hildesheim / ALFELD Unerlaubtes ...

ALFELD (dei) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim - Freitag, 31.08.2018, zwischen 06:50 Uhr und 14:10 Uhr, 31084 Freden Parkplatz, Im Meierhof ggü. der Grundschule Freden

Eine 23-Jährige Fredenerin parkte zur o.g. Zeit ihren schwarzen Pkw VW Polo auf dem Parkplatz der Grundschule. Als sie zum Pkw zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher/in hatte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am beschädigten Pkw entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

