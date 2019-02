Polizeiinspektion Hildesheim / ALFELD Unerlaubtes ...

ALFELD (wat) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim - Montag, d. 18.02.2019, 16:30 Uhr bis 16:40 Uhr 31061 Alfeld, Südwall, Parkplatz Postpassage

Unbekannter Führer eines dunklen VW Golf Lounge mit dem Teilkennzeichen HI MS ??? beschädigte auf dem o.a. Parkplatz den dort ordnungsgemäß abgestellten weißen Audi eines Duingers vermutlich beim Ausparken. Der Audi wurde am vorderen rechten Kotflügel zerkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Schadenshöhe c. 500,--Euro

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

