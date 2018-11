Polizeiinspektion Hildesheim / Alfeld Unfallflucht

Alfeld Unfallflucht

Hildesheim - Alfeld Am Donnerstag, 29.11.2018, zwischen 15.30 Uhr 21.30 Uhr wurde in 31061 Alfeld, Eimser Weg, in Höhe des Hauses Nr. 11, offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug, der am rechten Fahrbahnrand geparkte PKW Audi A 4 eines 29-jährigen Alfelders beschädigt. Der Unfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Aussenspiegel an dem Audi und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug des 29-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel: 05181/91160, zu wenden./tsc

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim

Telefon: 05181/9116-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/