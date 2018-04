Polizeiinspektion Hildesheim / ALFELD - Verkehrsunfallflucht

ALFELD - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - ALFELD(lag) Am 21.04.2018, geg. 12:05 h wurde eine weißer Pkw VW Up am Fahrbahnrand der Bodelschwinghstraße, Rtg. Albert-Schweitzer-Str., abgestellt. Als der Pkw ca. 10 Min. später wieder in Betrieb genommen werden sollte, war die Fahrertür des Pkw großflächig eingedrückt worden. Den Spuren zufolge wurde ein Pkw vom Parkplatz des Altenheimes an der gegenüberliegenden Fahrbahnseite rückwärts in den Verkehr gefahren, wobei der Fahrzeugführer vermutlich mit der hinteren linken Fahrzeugkante gegen den geparkten Pkw stieß. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Geschädigt ist ein 57 Jahre alter Einwohner aus Freden als Halter des Pkw.

Schaden: ca. 3000,- Euro

Evtl. Zeugen möchten sich bitte mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung setzen.

