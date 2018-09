Polizeiinspektion Hildesheim / ALFELD - Verkehrsunfallflucht

ALFELD - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - ALFELD(lag) Am 13.09.2018, geg. 15.30 h, stellte ein 53-jähriger Alfelder seinem schwarzen Pkw VW Touareg auf dem Parkplatz am Perkwall (Zufahrt von der Goethestraße) ab, wobei er den Pkw rückwärts in einer Parkbox einstellte. Als er geg. 18:00 h den Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er mehrere lange Kratzer an der rechten Fahrzeugseite (Beifahrerseite) fest. Verursacht wurden die Schäden durch ein ein- od. ausparkendes, evtl. weißes, Kfz/Pkw. Der Unfallverursacher hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Schaden: ca. 500,- Euro

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen.

