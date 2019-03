Polizeiinspektion Hildesheim / Alfeld: Verkehrsunfallflucht / ...

Alfeld: Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Hildesheim - Alfeld(hoe) Ein 45-jähriger Gronauer hat seinen Pkw VW, Farbe: dunkelgrün, am Mittwochmorgen, 20.03.19, 05:50 Uhr, vor dem Haus Gneisenaustraße 1 in Alfeld am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der Gronau gegen 13:50 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkommt stellt er fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug an seinem Fahrzeug im Bereich der linken, vorderen Fahrzeugseite einen Schaden (Lackkratzer) verursacht und sich dann vom Unfallort entfernt hat. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Polizeikommissariat Alfeld unter der Tel.-Nr. 05181/9116-115 entgegen.

