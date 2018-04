Polizeiinspektion Hildesheim / Algermissen: Sachbeschädigung an PKW

Algermissen: Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim - Algermissen (kop) Am Sonntag, 29. April 2018 zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter den geparkten PKW eines im Grasweg wohnenden Anliegers. Sein schwarzer Kombi Skoda parkte dort während des o. g. Tatzeitraumes am Fahrbahnrand. Es wurde am hinteren Kotflügel eine lange Kratzspur im Lack verursacht. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 800 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Sarstedt (Tel. 05066/985-0) in Verbindung zu setzen.

