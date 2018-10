Polizeiinspektion Hildesheim / Brand von zahlreichen Strohballen ...

Brand von zahlreichen Strohballen / Zeugenaufruf

Hildesheim - Algermissen (Sti.) Am 13.10.2018, gegen 19.50 Uhr wird der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Hildesheim mitgeteilt, dass es auf einem Feld in Ummeln zu einem Brand gekommen ist. Dieses Feld befindet sich in der Ostermarsch. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stellen fest, dass aus ungeklärter Ursache zahlreiche Strohballen in Brand geraten sind. Auch zwei landwirtschaftliche Maschinen, die sich in der Nähe der Strohballen befunden haben, wurden durch das Feuer beschädigt. Das Feuer wurde durch die freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Ummeln, Groß Lobke, Lühnde, Borsum und Harsum bekämpft. Der Sachschaden wird auf ca. 60000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985115, in Verbindung zu setzen.

