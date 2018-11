Polizeiinspektion Hildesheim / Bücherschrank durch Feuer beschädigt

Bücherschrank durch Feuer beschädigt

Hildesheim - (jpm)In den Morgenstunden des 05.11.2018 wurde ein öffentlich zugänglicher Bücherschrank am Marienburger Platz in Hildesheim durch ein Feuer beschädigt.

Die Polizei wurde bezüglich des Brandes gegen 06:20 Uhr durch die Berufsfeuerwehr informiert. Beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort war das Feuer bereits gelöscht. Die Bücher sind durch das Feuer sowie das Löschwasser unbrauchbar geworden. Der Schrank wurde im gesamten Innenraum verkohlt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 1000 geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass die Bücher in dem Schrank durch eine bisher unbekannte Person in Brand gesetzt worden sind.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

