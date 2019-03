Polizeiinspektion Hildesheim / Diebstahl von Fahrzeugteilen und ...

Diebstahl von Fahrzeugteilen und einem amtlichen Kennzeichen in Eime

Hildesheim - In der Zeit vom 23.03.19, 23.00 Uhr bis 24.03.19, 09.00 Uhr, wurden auf einem Gelände am Elzer Weg in Eime diverse Teile von dort abgestellten Kraftfahrzeugen und Anhängern entwendet. Von drei PKW wurden insgesamt zwei Kühlergrills, ein Heckspoiler und ein Außenspiegel entwendet. Von einem Anhänger wurde das amtliche Kennzeichen entwendet, von einem anderen Anhänger ein Rücklicht und zwei Unterlegkeile. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

