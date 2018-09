Polizeiinspektion Hildesheim / Einbruch in Bäckereifiliale

Einbruch in Bäckereifiliale

Hildesheim - (jpm)Im Zeitraum vom 16.09.2018, 22:30 Uhr bis zum 17.09.2018, 03:30 Uhr kam es in der Straße An der Pauluskirche in Hildesheim zu einem Einbruch in eine dortige Bäckereifiliale.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang in die Filiale, indem sie einen Flügel der Glasschiebetür aufdrückten. Im Inneren hatten es der oder die Täter offenbar auf den Inhalt der Kassen abgesehen. Jedoch befand sich in diesen kein Geld.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar Telefon: 05121-939104 E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/