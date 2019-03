Polizeiinspektion Hildesheim / Einbruch in Cafe am Andreasplatz

Einbruch in Cafe am Andreasplatz

Hildesheim - (jpm)In der Zeit vom 16.03.2019, 19:30 Uhr, bis zum 18.03.2019, 08:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Cafe am Andreasplatz in Hildesheim. Dabei wurde ein dreistelliger Geldbetrag gestohlen.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich bisher unbekannte Täter durch die Haupteingangstür gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten. Bei der Suche nach Diebesgut stießen die Täter in der Kasse auf einen dreistelligen Bargeldbetrag, den sie mitnahmen.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch eventuell etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

