Polizeiinspektion Hildesheim / Einbruch in Eime in ein EFH

Einbruch in Eime in ein EFH

Hildesheim - Elze: In der Zeit v. 26.02.2019, 17:15 Uhr bis 23:10 Uhr, kam es in 31036 Eime, Triftstraße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Terassentür wurde aufgehebelt und die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Täterhinweise erbittet die Polizei Elze unter der Tel.-Nr: 05068/9303-0 oder die Polizei Gronau unter der Tel.-Nr: 05182/909220.

