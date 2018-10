Polizeiinspektion Hildesheim / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim - (jpm)Am 08.10.2018, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 18:45 Uhr kam es in der Amalie-Sieveking-Straße in Hildesheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich bisher unbekannte Täter über eine rückwärtig gelegene Terrassentür gewaltsamen Zugang in das betroffene Einfamilienhaus. Im Inneren suchten die Täter sämtliche Räume auf und durchsuchten diese. Gestohlen wurden elektronische Geräte sowie eine Spiegelreflexkamera. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt in einem oberen dreistelligen Bereich.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

