Polizeiinspektion Hildesheim / Einbruch in Einfamilienhaus ...

Einbruch in Einfamilienhaus Nordstemmen

Hildesheim - In der Zeit von So., 28.10.18 bis Fr., 09.11.18 drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Hasenkamp ein. Zugang wurde sich durch das Aufhebeln eines Seitenfensters verschafft.Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Was entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/