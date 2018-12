Polizeiinspektion Hildesheim / Einbruch in Friseurgeschäft

Einbruch in Friseurgeschäft

Hildesheim - (jpm)Bereits in der Nacht vom 30.11. zum 01.12.2018, zwischen 18:10 Uhr und 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Einumer Straße in Hildesheim.

Nach jetzigem Ermittlungsstand versuchten bisher unbekannte Täter zunächst die Zugangstür des Geschäftes gewaltsam zu öffnen. Als dies offenbar misslang, entnahmen die Täter an der Ecke Goethestraße / Schillerstraße einen ca. 40 kg schweren Gully-Deckel und warfen damit eine Schaufensterscheibe ein.

Anschließend lehnten sich die Täter wahrscheinlich in das Innere und entnahmen aus einem Holztresen eine Geldkassette mit einem unteren dreistelligen Betrag.Der Schaden an der Scheibe wurde auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

