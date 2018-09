Polizeiinspektion Hildesheim / Einbruch in Garage des VFB Bodenburg

Einbruch in Garage des VFB Bodenburg

Hildesheim - Bad Salzdetfurth/ Bodenburg (web) Zwischen Sonntag (02.09.) 13:00 Uhr und Dienstag (04.09.) 13:30 Uhr suchten unbekannte Täter das Gelände des VFB Bodenburg, in der Straße Am Bohrbach heim. Die unbekannten Täter drangen dabei in eine auf dem Gelände befindliche Garage ein und entwendeten aus dieser diverse Gegenstände. Darunter befanden sich ein Aufsitzrasenmäher der Marke Kubota, Freischneider, Kettensäge und ein Laubsauger der Marke Stihl. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zum Abtransport der Gegenstände dürfte ein entsprechendes Fahrzeug genutzt worden sein. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen und bittet diese, sich mit der Bad Salzdetfurther Polizei - Tel. 05063-9010 - in Verbindung zu setzen.

