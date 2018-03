Polizeiinspektion Hildesheim / Einbruch in Holle/Luttrum

Einbruch in Holle/Luttrum

Hildesheim - Bad Salzdetfurth/Holle. Am späten Samstagabend (24.03.18), zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr, nutzten Einbrecher die Abwesendheit eines älteren Ehepaares, aus Luttrum, aus, um in deren Einfamilienhaus einzubrechen. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Objekt. Wie der 76-jährige Luttrumer Hauseigentümer der Polizei mitteilte, wurde durch die Einbrecher Schmuck und eine Geldbörse entwendet. Der genaue entstandene Schaden ist bisher noch nicht zu beziffern. Die Polizei bittet nun aufmerksame Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden.Insbesondere zu verdächtig scheinenden Personen oder Fahrzeugen die im Tatzeitraum in Luttrum oder Holle aufgefallen sind.(Lö)

