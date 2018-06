Polizeiinspektion Hildesheim / Einbruch in Wohnung Giesen/OT ...

Einbruch in Wohnung Giesen/OT Ahrbergen (Wei)

Hildesheim - In der Zeit von Do., 31.05.18, 17:00 Uhr bis Fr., 01.05.18, 17:45 Uhr kletterte ein unbekannter Täter auf einen Balkon eines MFH in der Beethovenstraße im Hochparterre und hebelte die Balkontür auf. Dort wurden Behältnisse durchwühlt. Was entwendet wurde, kann z.Zt. nicht gesagt werden, da sich die Geschädigten im Urlaub befinden. Wer kann Hinweise geben? Polizei Sarstedt, Tel.: 05066-9850.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/