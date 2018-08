Polizeiinspektion Hildesheim / Einbruch in Zweifamilienhaus

Einbruch in Zweifamilienhaus

Hildesheim - (jpm)In der Zeit vom 14.08.2018, 10:30 Uhr bis zum 15.08.2018, 14:50 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus im Mackelweg in Hildesheim ein. Sämtliche Räumlichkeiten im Inneren wurden durch die Täter betreten und durchsucht.

Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter durch eine Terrassentür im Erdgeschoss gewaltsamen Zugang in das Zweifamilienhaus. Anschließend wurden die beiden Wohnungen nach Diebesgut durchsucht. Der Einbruch wurde durch die Bewohner bemerkt, als diese am 15.08.2018 aus einem gemeinsamen Urlaub zurückkehrten. Ob und was entwendet wurde, steht momentan noch aus. Den angerichteten Sachschaden schätzten die aufnehmenden Beamten auf ca. 2000 Euro. Das Haus wurde während der Abwesenheit der Bewohner durch einen Nachbarn gehütet. Dieser war zuletzt am 14.08.2018, gegen 10:30 Uhr im Haus. Dabei war noch alles in Ordnung. Somit konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden.

Zeugen, denen in dieser Zeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

