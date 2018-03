Polizeiinspektion Hildesheim / Elze/Mehle - Sachbeschädigung ...

Elze/Mehle - Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildesheim - Elze/Mehle - In der Nacht zum 23.03.2018 trieben Graffiti-Sprayer in Mehle ihr Unwesen und hinterließen ihre Tags an diversen Häuserwänden etlicher Straßenzüge. Da sich die hinterlassenen Farbschmiererein nicht so ohne weiteres von den Wänden entfernen lassen, kommen auf die Eigentümer nicht unerhebliche Kosten für die Beseitigung der Schäden zu. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Elze unter Tel.: 05068/93030

