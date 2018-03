Polizeiinspektion Hildesheim / Fahrerflucht am Einkaufsmarkt

Fahrerflucht am Einkaufsmarkt

Hildesheim - Bad Salzdetfurth: (No) Am Montag, 12.03.2018 parkte eine 56-jährige Frau aus Hannover ihren roten PKW Toyota gegen 13:15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Tedi-Markt in 31162 Bad Salzdetfurth. Der Markt befindet sich am sogenannten SÜD-Center in der Bodenburger Straße. Nachdem die Frau ihre Einkäufe erledigt hatte, stellte sie am vorderen linken Kotflügel eine ca. 2 cm tiefe Beule fest. Weiterhin befanden sich waagerecht verlaufende Kratzer an der linken Ecke der Stoßstange. Vermutlich wurden die Beschädigungen durch einen anderen PKW beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 entgegen.

