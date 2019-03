Polizeiinspektion Hildesheim / Fahrerflucht auf Parkplatz

Fahrerflucht auf Parkplatz

Hildesheim - Bad Salzdetfurth (No):

Am Donnerstag, 21.03.2019 parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen grauen VW Multivan auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Bad Salzdetfurth in der Bodenburger Straße. Hier erledigte der Geschädigte gegen 16:30 Uhr einige Einkäufe. Als er dann später am Abend einen Fahrradträger an seinem Fahrzeug anbringen wollte, stellte er eine größere Beule am rechten hinteren Kotflügel fest. Diese Beuel war vor dem Einkauf beim Rewe-Markt noch nicht vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass ein anderer Kunde beim Ein- oder Aus- parken gegen den Multi Van gefahren ist. Anschließend hat sich der Fahrer dann vom Parkplatz entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro zu kümmern. Personen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten ihre Beobachtungen der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-901115 mitzuteilen.

