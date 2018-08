Polizeiinspektion Hildesheim / Fahrraddiebstahl von Grundstück ...

Fahrraddiebstahl von Grundstück in Banteln

Hildesheim - Gronau (oss). In der Nacht auf Freitag bis ca. 11:00 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Schuppen auf einem Grundstück in der Breslauer Straße in Banteln ein grün-weißes Mountainbike der Marke Zündapp.

Geschädigt ist eine 40-jährige Bantelnerin. Der Wert des Fahrrads liegt bei ca. 150 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze oder Gronau in Verbindung zu setzen.

