Polizeiinspektion Hildesheim / Geländewagen gestohlen

Hildesheim - (jpm)In der Nacht vom 06. zum 07.11.2018 wurde in der Mozartstraße in Hildesheim ein grauer Land Rover, Typ Range Rover, gestohlen.

Die Eigentümerin stellte das Fahrzeug am gestrigen Abend am Fahrbahnrand in der Mozartstraße ab. Am heutigen Morgen, gegen 07:30 Uhr, bemerkte sie das Fehlen des drei Jahre alten Geländewagens. Das Fahrzeug verfügt über ein Keyless-Go-System.

Zeugen, denen eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

