Polizeiinspektion Hildesheim / Gemeinsame Pressemeldung der ...

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim -Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.08.2018 "Pkw-Aufbrecher durch Geschädigten gestellt"-

Hildesheim - (jpm)Im Fall des Pkw-Aufbruchs, bei dem der Beschuldigte durch den Fahrzeughalter am 20.08.2018 in Sarstedt gestellt werden konnte, beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim beim Amtsgericht die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten. Der 22-jährige wurde am 21.08.2018 einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar Telefon: 05121-939104 E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/